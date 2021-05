Inter, Lautaro Martinez: "Lukaku grandissima persona, Serie A difficile per gli attaccanti"

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di ESPN Argentina del campionato italiano: "Il campionato italiano lo ritengo tra i più difficili per gli attaccanti. Un torneo molto tattico, qui si lavora tantissimo in questo senso ed è molto dura quando un avversario si chiude in difesa davanti la propria area. Bisogna essere rapidi e cercare lo spazio giusto per colpire. Hai pochissimo tempo per pensare la giocata. Lukaku? Mi piace tantissimo come gioca, dentro al campo ci troviamo benissimo. E poi è una grandissima persona".