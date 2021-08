Inter-Lautaro, ritorno e rinnovo: l'agente vuole un premio alla firma

Lautaro Martinez tra ritorno in campo e futuro all'Inter. Scrive Tuttosport: "L'agente vuole un premio alla firma". L'ultimo incontro andato in scena il 18 agosto ha avvicinato notevolmente le parti: c'è la volontà di proseguire insieme. Ora manca l'accordo economico. La scadenza del contratto del Toro dovrebbe essere spostata dal 2023 al 2026 (potrebbe essere 2025 con opzione per un anno in più), ma il nodo principale rimane ovviamente l'ingaggio. Camano, agente di Lautaro, vorrebbe un 'premio' alla firma per coprire il mancato rinnovo nella scorsa stagione. Il nuovo procuratore dell'argentino punta a un accordo da 7 milioni (Lautaro percepirà uno stipendio da 3 milioni nell'attuale annata). L'Inter è partita da un'offerta di 5.5, ma potrebbe spingersi a 6, aggiungendo dei bonus oppure potrebbe offrire un contratto da 5,5 milioni per questa stagione con ingaggio più alto l'anno prossimo, come accaduto con Vidal o Lukaku.