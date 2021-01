Inter, le uscite mancate bloccano le idee in entrata

vedi letture

La ricerca di acquirenti per gli esuberi resta al top delle priorità per l’Inter in vista di gennaio. La situazione più impellente è legata ad Eriksen, il cui ingaggio pesante occupa uno spazio salariale che rende impossibili operazioni in entrata. Si resta in attesa di acquirenti che al momento latitano, e la possibilità di farlo partire anche solo in prestito verrebbe dunque presa in considerazione da Marotta ed Ausilio. Davanti spazio alle soluzioni low cost, anche se sarà necessario rinunciare a Pinamonti, per il quale gli abboccamenti non sono mancati. Non trova riscontro tangibile l’ipotesi legata ad un ritorno di Eder nonostante la proprietà che paga lo stipendio dell’italo brasiliano sia la stessa del club nerazzurro. Le valutazioni verranno quindi spalmate su tutto il mese in attesa di evoluzioni in uscita: solo così la rosa potrà essere completata anche sul versante degli ingressi.