Inter, Lukaku è stanco ma sfrutterà l'assenza di Coppe per tornare al top e trascinare Conte

Non c'è attaccante in Italia che abbia giocato quanto Romelu Lukaku, coppe comprese, ed è per questo che il giocatore belga è stanco. Conte non può fare a meno di lui, ma adesso il giocatore dovrà sfruttare l'assenza di partite infrasettimanali per "curare i suoi numeri". Le sue recenti prestazioni sono state poco convincenti e non solo per i 4 gol in 9 partite, che abbassano le sue medie di rendimento. Lo scontro con Ibrahimovic ha lasciato qualche strascico ma ora si dovrà concentrare sui tempi di recupero per provare a non saltare nemmeno un minuto di Inter da qui a fine stagione. Le gare ravvicinate giocate nell'ultimo periodo gli hanno impedito la cura del corpo, cosa che invece potrà fare da qui in avanti. La punta cercherà di tirarsi a lucido nel minor tempo possibile, perché anche dal suo rendimento, passa la strada per lo scudetto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.