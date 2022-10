Inter-Lukaku, è un calvario. In forte dubbio con la Juve, ma rischia anche il Mondiale?

Romelu Lukaku non trova pace e dopo essere rientrato in campo prima in Champions League contro il Viktoria Plzen, con tanto di gol, e poi in campionato, contro la Sampdoria, si è fermato nuovamente, dopo il problema accusato nell'allenamento di ieri mattina. Il comunicato emesso dall'Inter parla chiaro: "Risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno". Da capire se potrà esserci con la Juventus, almeno dalla panchina, nelle due gare successive (Bologna e Atalanta) o se viceversa ci sia da darsi appuntamento al 2023. Il lungo percorso di recupero dal primo infortunio, quasi due mesi, non induce certo all’ottimismo.

Mondiale a rischio?

A questo punto la domanda che sorge spontanea è una sola: ce la farà Lukaku a essere pronto per Qatar 2022? Difficile dirlo adesso, visto che comunque le sue condizioni, come detto dall'Inter, daranno essere rivalutate tra qualche giorno. Ma a prescindere da questo è probabile che Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, lo inserisca lo stesso nella lista dei 26 che prenderanno parte alla Coppa del Mondo che inizierà il prossimo 20 novembre. Questo perché certamente Lukaku potrebbe essere pronto a Mondiale iniziato, con i Diavoli Rossi che possono permettersi di averlo al 100 per cento a rassegna iridata ben avviata, magari nelle fasi finali.