Inter, Lukaku: "Non amavo giocare spalle alla porta, poi è arrivato Conte. Sono migliorato"

Nel Q&A organizzato su Twitter, Romelu Lukaku ha parlato anche di Conte e del modo in cui lo ha fatto giocare: "A essere onesti, non mi era mai piaciuto giocare spalle alla porta… Finché Antonio Conte non mi ha mostrato quanto possa aiutare la squadra! Ha aiutato anche me".