Inter, Lukaku: "Siamo primi, diamo segnali alle altre squadre. Ma è ancora lunga"

vedi letture

Romelu Lukaku, protagonista di Inter-Genoa con un gol e un assist, commenta ai microfoni di Sky la sfida vinta dai nerazzurri: “Stiamo crescendo, siamo primi in classifica ed è una buona sensazione per noi. Non dobbiamo mollare, l’anno scorso in queste partite abbiamo perso, quest’anno stiamo crescendo e sono contento per la vittoria. Ora pensiamo al Parma, non sarà facile”.

Quanto è bello vedere il Milan con tranquillità?

“Queste partite per noi sono opportunità per dare segnali agli altri, ma il campionato è lungo. Cresciamo partita dopo partita, oggi era un test importante dopo due vittorie. Potevamo perdere ma abbiamo fatto tre gol senza subirne. È buono per il futuro”.

Sei l’esempio che si può sempre crescere?

“La mia mentalità è sempre da migliorarsi. Stiamo crescendo in tanti, siamo giovani ma abbiamo margini di progressione. Lo sappiamo e ogni giorno lavoriamo per stare meglio e vincere queste partite. Penso sempre a vincere, io sono in un buon momento della mia carriera ma l’importante è che l’Inter vinca, sono contento di essere qua”.