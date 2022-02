Inter, lunga chiacchierata Inzaghi-Caicedo: il tecnico si gode il suo amuleto

Tanti sorrisi e grande serenità ieri mattina alla Pinetina nel corso dell'ennesimo allenamento di preparazione in vista del derby. In attesa di ritrovare Sanchez e Lautaro, apparsi in grande condizione in Sudamerica, Simone Inzaghi, riferisce La Gazzetta dello Sport, è stato protagonista di una grande chiacchierata con Felipe Caicedo: i due hanno riso come due vecchi amici che non si vedevano da tempo. Per il tecnico piacentino l'ecuadoriano è una sorta di amuleto: la speranza è che in nerazzurro possa confermarsi un'arma letale nelle serate più complicate.