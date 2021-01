Inter, Marotta su Eriksen: "Ci sta lavorando Ausilio. Informeremo se ci saranno novità"

Prima del match contro la Juventus, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter è una squadra fra le più importanti al mondo, parla la sua storia e il palmares. E' stato un periodo un po' di transizione, vogliamo tornare in alto e quindi è normale che questa sfida ha un valore importante in termini di prestigio. Abbiamo un obbligo nei confronti dei nostri tifosi ed è quello di fare il massimo e di fare risultato".

Aggiornamenti societari?

"In questa sede posso tranquillizzare tutti che l'Inter andrà avanti nella sua continuità e nella sua stabilità. Tutti i miei colleghi si stanno adoperando ai fini di garantire tranquillità al parco giocatori e dipendenti. Non siamo assolutamente in una situazione di allarme. La proprietà sta valutando le opportunità ma questo compete a loro e questi ragionamenti avvengono sopra la nostra testa. Dico che sono assolutamente cosciente di valutare che cosa è stata l'Inter, cos'è l'Inter e cosa sarà l'Inter. E' sempre stata una grande società di conseguenza è giusto che loro, nella loro tranquillità, agiscano nel migliore dei modi".

I discorsi fra mister e squadra?

"Non lo conosco perchè è giusto che i dirigenti stiano fuori dallo spogliatoio. Come dirigenti siamo stati vicini alla squadra e abbiamo visto intensità del lavoro. Da questo punto di vista sono certo che sarà una grande partita da parte nostra. Quello che sono i discorsi sono quelli che si sanno quando si affronta un avversario del genere".

E' la partita più attesa?

"Credo che questa sia una partita interlocutoria in quella che sarà la stagione. E' una partita importante perchè prestigiosa. Tutti i nostri tifosi aspettano di poter gioire e vedere la squadra esprimere un gioco bello e redditizio. Le partite da giocare sono tante e spesso si rischia di scivolare in quei campi dove alla vigilia di viene accreditati con grande facilità".

Su Eriksen si sta muovendo qualcosa? In caso di cessione verrà sostituito?

"Noi abbiamo recepito quelle che sono state le linee guida da parte della proprietà e cioè il fatto che non possiamo fare investimenti e di conseguenza non c'è da aspettarsi nulla di importante. Sia Conte che anche noi abbiamo ribadito che questo è un gruppo che va rispettato per il lavoro fatto e i risultati ottenuti. Di conseguenza ci sono tante probabilità che si vada avanti così. Su Eriksen Piero Ausilio sta lavorando da questo punto di vista e quando ci sarà qualcosa di importante saremo i primi ad informarvi".