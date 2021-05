Inter, mercato estivo finanziato dalle cessioni: la prossima stagione taglio al monte ingaggi

Prima lo scudetto, poi il futuro. In casa Inter è questa la tabella di marcia che verrà seguita nei prossimi giorni e il Corriere dello Sport di questa mattina parla della priorità di trovare le risorse necessarie per coprire tutte le scadenze fino al termine della stagione sportiva, per poi avviare la prossima. Dopo la matematica per il titolo, il primo di Zhang, verranno stabilite le linee guida per l'anno che verrà: il mercato in entrata dovrà essere finanziato dalle cessioni e ci sarà l'obbligo di tagliare il monte ingaggi, con l'asticella che dunque non verrà alzata, nonostante la vittoria dello scudetto. Servirà chiaramente unità d'intenti tra proprietà, dirigenza e allenatore, altrimenti qualcuno potrebbe anche dire addio all'Inter.