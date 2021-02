Inter, Musso il nome cerchiato in rosso per la porta: l'Udinese chiede 25 milioni

Juan Musso è il portiere che l'Inter ha in testa in vista della prossima stagione come sostituto di Handanovic. Il giocatore dell'Udinese punta a fare il grande salto e l'opzione nerazzurra sarebbe più che gradita. Musso è un ex Racing come Lautaro Martinez e tra i suoi idoli c'è Diego Milito, che ha avuto anche come dirigente. I contatti tra club vanno avanti da tempo con i Pozzo che partono da una valutazione di 25 milioni di euro che verrà ripresa in mano dai dirigenti interisti appena concluso il campionato. A riportarlo è Fcinternews.it.