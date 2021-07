Inter, nel futuro del giovane attaccante Esposito un altro prestito. Basilea in pole

Il futuro del giovane attaccante Sebastiano Esposito sembra destinato ad essere lontano dall'Inter anche in questa stagione, ancora con un addio in prestito. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centravanti classe 2002 sarebbe in procinto di trasferirsi in Svizzera, al Basilea: gli svizzeri sono la candidata principale ad accaparrarselo.