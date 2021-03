Inter, nessun nuovo positivo tra i giocatori. I nazionali potranno rispondere alle convocazioni

Un positivo nel gruppo squadra ma non tra i giocatori. Questo il responso dei tamponi effettuati ieri mattina in casa Inter, con i nazionali che adesso potranno rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni. I diretti interessati dovranno indicare un domicilio nel propri Paesi di appartenenza per continuare l'isolamento fiduciario e dovranno viaggiare in sicurezza, con voli privati. Resta da capire se scenderanno in campo per le gare ufficiali o se si alleneranno soltanto.

L'ATS di Milano ha disposto che gli internazionali Radu, Skriniar, Hakimi, Perisic, Brozovic, Eriksen e Lukaku potranno raggiungere le rispettive nazionali a patto che lo facciano con mezzi privati (auto, aereo etc). I nazionali italiani sono al momento ad Appiano Gentile, in attesa.