Inter, niente sold out contro il Bayern Monaco: colpa del costo dei biglietti e del calendario

Non sarà tutto esaurito San Siro per la partita di oggi tra Inter e Bayern Monaco. Il motivo, come riporta il Corriere dello Sport, è da ricondurre ai biglietti, che in Champions League sono più costosi. Al Meazza sono attesi circa 60.000 spettatori, ma a negare il terzo sold out di fila è anche e soprattutto questa stagione super compressa, con il calendario ufficializzato il 27 agosto e la vendita partita martedì 30. Il pubblico nerazzurro ha risposto alla grande però per le sfide contro Torino (già bruciati 65.000 posti) e contro la Roma (toccata quota 70.000). I tedeschi saranno 4.300, ma le richieste erano più del doppio.