Inter, no alla richiesta di rinunciare agli stipendi: nessun accordo tra giocatori e club

No alla richiesta della proprietà di rinunciare a due mensilità. Secondo la Repubblica, nella sua versione online, l’Inter ha risposto in maniera negativa alla proposta del presidente Zhang. Nessun accordo, né collettivo né individuale: pur senza strappi, è questa la risposta arrivata da giocatori, allenatori, dirigenti e dipendenti della società nerazzurra. Esclusa al momento anche l’idea di spalmare sul prossimo bilancio le due mensilità in oggetto, mentre lo stesso Zhang continua a lavorare per il finanziamento che dovrebbe garantire ossigeno e solvibiilità alle casse societarie.