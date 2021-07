Inter, non solo a destra. Sulla fascia mancina tante idee: anche il cavallo di ritorno Telles

Rebus laterali per l’Inter. Salutati Hakimi e Young, con Perisic probabile partente, i nerazzurri sono chiamati a muoversi non soltanto a destra ma anche a sinistra. Occhi in Premier League: piacciono Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma non sono i soli secondo il Corriere dello Sport. Nello specifico, l’Inter penserebbe infatti a Benjamin Mendy, classe ’94 del Manchester City che nell’ultima stagione ha trovato poco spazio alla corte di Guardiola. Nome gradito anche Kostas Tsimikas del Liverpool e un potenziale cavallo di ritorno come Alex Telles, oggi al Manchester United. Ex Premier, oggi libero a zero, ci sarebbe infine l’olandese Patrick Van Anholt.