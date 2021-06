Inter, non solo tagli: il club pronto a proporre il rinnovo con adeguamento a Barella

Non solo tagli per il mercato dell’Inter. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri sono pronti a trattare il rinnovo, con adeguamento, di Nicolò Barella. La rosea spiega infatti come, al momento dell’arrivo da Cagliari, al centrocampista, che aveva sul tavolo offerte più vantaggiose economicamente da Napoli e Roma, fu promesso di rivedere al rialzo l’accordo in caso i prestazioni positive. Vinto uno scudetto, il sardo si aspetta che quella promessa sia onorata. Pur con le difficoltà ben note, l’Inter sarebbe pronta a farlo: dopo l’Europeo se ne parlerà, il club dovrebbe mettere su piatto un nuovo contratto da 4 milioni netti a stagione come parte fissa, più bonus a salire.