Inter, non solo Zapata: c'è anche l'idea Muriel ma l'Atalanta non ha intenzione di trattare

Mentre l'Inter conta di definire a breve l'arrivo di Edin Dzeko per poi dare l'assalto a Duvan Zapata, secondo il Corriere dello Sport nelle scorse ore i dirigenti nerazzurri hanno valutato attentamente anche il nome di Luis Muriel. La Dea però, contrariamente a Zapata, non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per il colombiano ex Siviglia e Fiorentina.