Inter, nuova offerta di rinnovo per Perisic solo dopo febbraio: lui sogna di tornare al Bayern

L'Inter presenterà una nuova offerta di rinnovo a Ivan Perisic intorno a febbraio-marzo, quando il vice-campione del mondo avrà compiuto 33 anni. Simone Inzaghi ne vorrebbe la conferma, ma i 6 milioni all'anno richiesti sono tanti. Il sogno del giocatore sarebbe quello di tornare al Bayern Monaco, dove ha vinto la Champions, oppure in alternativa un'esperienza in Premier League. I nerazzurri non sono fuori dai giochi, ma rispetto al prolungamento del connazionale Brozovic, che è decisamente più avanti, la firma è molto più complicata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.