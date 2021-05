Inter-Oaktree, accordo da 275 milioni: il fondo americano gestisce capitali per 122 miliardi

Oaktree Capital ha acquisito una quota di minoranza dell'Inter. 275 milioni per il 31% di LionRock, il fondo americano ha iniettato contanti pesanti per le casse nerazzurre tanto che Suning ha annunciato, con un comunicato emanato via Ansa, che 'grazie a questo continuerà a sostenere il club'.

CHI E' OAKTREE Fondato nel 1995, il fondo è quotato alla Borsa di New York e gestisce capitali per un valore complessivo di circa 122 miliardi di euro. In Italia per circa 7 miliardi di euro. Sedi in 16 città nel mondo, in Italia ha recentemente effettuato un maxi investimento di circa 1 miliardo nel settore dell'hotelerie.

ARRIVA GHIZZONI? Negli scorsi giorni è uscita, su Il Sole 24 Ore, la notizia che uno dei punti chiave della trattativa era quello relativo a due consiglieri indipendenti che dovrebbero entrare in consiglio di amministrazione una volta firmato l’accordo. Il fondo californiano ha già pronta una lista di 4-5, tra i quali figurerebbe anche Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit, da sempre tifoso interista.