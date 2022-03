Inter, obiettivi Frattesi e Scamacca: per convincere il Sassuolo Pinamonti e Sensi contropartite

In vista del prossimo mercato l'Inter ha puntato gli occhi in casa Sassuolo. Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sono i due obiettivi di Marotta e Ausilio e per convincere la società neroverde non saranno utilizzati solo i soldi. Andrea Pinamonti e Stefano Sensi sono due contropartite ideali per abbassare la richiesta cash. A scriverlo è il Corriere dello Sport.