Inter, occhi sempre vigili su Faye: è in uscita dal Barça, concorrenza dalla Francia

vedi letture

Un difensore giovane per chiudere al meglio il mercato. Questo è l'obiettivo dell'Inter, chiamata a regalare al tecnico Simone Inzaghi l'ultimo rinforzo per affrontare al meglio la stagione da campioni d'Italia. Tra i profili seguiti con attenzione dal club nerazzurro c'è Mikayil Faye, difensore centrale classe 2004 di proprietà del Barcellona.

Stando a quello che riporta Mundo Deportivo, il giovane blaugrana non ha partecipato all'allenamento allenamento di oggi sostenuto dalla squadra di Flick per preparare l'esordio in campionato contro il Valencia al Mestalla. Il suo addio sembra solo questione di tempo, con la società presieduta da Beppe Marotta che ne segue passo passo le vicende.

Sirene francesi

Il nome di Faye, però, non fa gola solo all'Inter. Al momento, infatti, non sono i nerazzurri ad essere in pole per assicurarsi il difensore ma è il Rennes. I francesi ci avevano già provato a gennaio, ma il Barça aveva preferito trattenerlo e farlo giocare nella squadra riserve. I catalani sperano di ricavare da questa cessione almeno 10 milioni di euro, in modo da rifinire il mercato in entrata per regalare a Flick una rosa in grado di provare a competere col Real Madrid fresco vincitore della Supercoppa Europea. Rilancio da parte dell'Inter? le prossime ore saranno chiarificatrici.