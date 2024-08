Ufficiale Barcellona, passi avanti per Chiesa. Ceduto Mika Faye al Rennes per 10 milioni

Il Barcellona continua a sfoltire l'organico e incassare soldi freschi per tentare l'assalto a Federico Chiesa, attaccante in uscita dalla Juventus - dove non rientra nei piani del tecnico Thiago Motta - per il quale servono almeno 15 milioni di euro.

Il club blaugrana ha infatti annunciato di aver trovato l'accordo con il Rennes, club che milita in Ligue1, per la cessione a titolo definitivo del difensore Mikayil Faye, classe 2004, per la cifra di 10,3 milioni di euro. I catalani hanno incluso nel contratto una clausola di riacquisto pari a 25 milioni di euro e un clausola sulla rivendita pari al 35% di quanto incasseranno i francesi in futuro.