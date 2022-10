Inter, oggi ancora lavoro personalizzato per Lukaku: il rientro in gruppo si sposta a domani

Servirà ancora un po' di tempo per vedere Romelu Lukaku in gruppo. Dopo gli accertamenti svolti nella giornata di ieri (qui tutte le ultime), anche oggi per il belga è previsto lavoro personalizzato: con l'allenamento dell'Inter ancora in corso, si sposta a domani il rientro del giocatore col resto della squadra. La convocazione per la gara contro la Fiorentina (in programma sabato sera al Franchi) è sempre possibile.