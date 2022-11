Inter, oggi si decide davvero il mercato: dal CdA passano tutti i propositi nerazzurri

vedi letture

Il mercato dell'Inter si decide oggi. E mica solo quello: in giornata, il club nerazzurro celebrerà il CdA per approvare la trimestrale. Sul tavolo, temi delicati come lo sponsor (il caso DigitalBits, in un modo o nell'altro, è prossimo a chiudersi) e gli incassi da biglietteria con vista sul nuovo stadio, che in questo momento sembra più probabile - per entrambe le milanesi - allontanarsi dall'area San Siro. Ma servirà anche a capire cosa potrà fare e cosa non potrà fare la dirigenza nella prossima sessione di riparazione.

Gli obiettivi estivi non sono stati centrati e non è un mistero. A fine agosto, appena prima di essere convinto a chiudere per l'economico affare Acerbi, Steven Zhang, segnalato negli USA nei giorni scorsi, aveva ricordato a Marotta e Ausilio i diktat chiari fissati dalla proprietà. Abbassare il monte ingaggi e portare un attivo di 60 milioni di euro sul mercato. Missione riuscita fino a un certo punto e sul secondo hanno, almeno sinora, avuto ragione i dirigenti nerazzurri: puntando sul 30 giugno 2023 come vero termine per il segno più, hanno nel frattempo portato a casa una qualificazione agli ottavi di Champions League che nessuno si aspettava dopo il sorteggio. Da sola, vale 10 milioni di euro, ma il percorso europeo potrebbe portarne altri: logico attendersi che quei 60 - comunque già abbassati dal lavoro fatto la scorsa estate - siano destinati a scendere ulteriormente. Oggi si inizierà a capire di quanto.

Come si può muovere l'Inter? Complice la sosta del campionato, nelle ultime settimane sono state ipotizzate diverse operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Del resto, il lavoro degli scout e degli stessi dirigenti non si ferma certo con lo stop alla Serie A, anzi si intensifica. Per capire in che direzione punterà il gennaio nerazzurro, però, si passa da oggi: alla fine, gli spazi di manovra sono dettati dai conti. Vale per tutti, ma negli ultimi mesi è stato parecchio chiaro quanto valga per l'Inter.