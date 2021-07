Inter, Oriali verso l'addio: Riccardo Ferri in pole per sostituirlo, ma c'è anche la soluzione interna

Entro il weekend è in programma l'incontro tra Beppe Marotta e Lele Oriali. Sul tavolo c'è ovviamente il futuro dell'attuale team manager, apparso subito in bilico dopo l'addio di Conte. Ora che il modello gestionale del club è cambiato, bisognerà capire se l'a.d. e Lele si troveranno in sintonia anche in questo nuovo panorama, che non prevede più una gestione totale (o quasi) del centro sportivo da parte del nuovo tecnico.

La sensazione - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - è che si vada verso una separazione. Per la sostituzione di Oriali circola da tempo il nome di Riccardo Ferri, ma non è escluso che l'eventuale vuoto possa essere colmato dagli stessi Marotta e Ausilio, che saranno ancor più vicini e ancor più presenti alla Pinetina rispetto al passato.