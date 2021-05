Inter, parla lo staff di Conte. Pintus: "Questo successo è frutto della prima stagione"

Alla vigilia di Inter-Sampdoria, Antonio Conte ha lasciato spazio in conferenza stampa al suo staff, protagonista assieme al tecnico nerazzurro della conquista dello scudetto. Fra questi c'è Antonio Pintus, il fitness coach: "Ho associato questa vittoria alla nascita dei miei due gemellini, qui in Italia a Como. È stato emozionante pensare a questo, pensando ai nostri giocatori che si sono messi a disposizione al 100%. Pensavo a queste due cose e mi ha colpito moltissimo. Questo successo è frutto della prima stagione. Abbiamo cercato di seguire, mettere in pratica il ritmo imposto dal mister già dalla stagione scorsa. Abbiamo cercato di sfruttare il periodo di lockdown per potere lavorare a casa. Abbiamo fatto un lavoro ogni due giorni, ci riunivamo via zoom con la squadra. Speravamo di mantenere la condizione, almeno non perderla. Per quanto riguarda il post lockdown, quando siamo tornati, non abbiamo fatto una vera e propria preparazione. Durante la stagione agonistica abbiamo cercato di sfruttare qualsiasi momento con lavori individuali con i giocatori. C’è stato sacrificio da parte degli stessi, allenarsi alle 11 di sera dopo una partita di Champions e di campionato non è molto facile. Sicuramente il lavoro di prevenzione, fatto dopo il giorno post partita, nonché il lavoro del nutrizionista è stato determinante".

