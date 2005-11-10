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Inter, Pavard prende tempo: due offerte dall'estero, ma vuole convincere Chivu

Inter, Pavard prende tempo: due offerte dall'estero, ma vuole convincere Chivu TUTTOmercatoWEB
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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:00Serie A
Pavard ha ricevuto proposte da Arabia Saudita e Turchia, entrambe economicamente vantaggiose. Per il momento, però, avrebbe scelto di rinviare ogni decisione per provare a conquistare la fiducia di Chivu.

Benjamin Pavard vuole giocarsi le proprie carte all'Inter. Dopo la conclusione dell'esperienza in prestito all'Olympique Marsiglia, il difensore francese è rientrato in nerazzurro e sta lavorando agli ordini di Cristian Chivu nel ritiro di Donaueschingen.

Inter, Pavard vuole restare: congelate due offerte dall'estero

Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, l'ex Bayern Monaco avrebbe ricevuto due offerte, una dall'Arabia Saudita e una dalla Turchia, entrambe accompagnate dalla proposta di un contratto triennale con un ingaggio superiore a quello attualmente percepito all'Inter, con cui è legato da altri due anni di contratto.

Nonostante l'interesse dall'estero, Pavard avrebbe deciso di prendere tempo. Il francese è intenzionato a convincere Chivu e il club a concedergli una nuova occasione, rimandando ogni valutazione sul proprio futuro.

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