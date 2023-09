Inter, Pavard: "Tre punti importantissimi, mi aspettavo così il campionato italiano"

Il difensore dell'Inter Benjamin Pavard ha parlato così ai microfoni di Inter TV dopo il match vinto stasera 4-0 in casa della Salernitana: "Vincere questa partita è stato molto importante perché dopo la sconfitta contro il Sassuolo era importantissimo ottenere tre punti - ha esordito l'ex Bayern Monaco -. Conosco il calcio italiano e me lo aspettavo così competitivo".

Il francese ha poi aggiunto: "È un campionato molto tattico, sono contento di far parte di questa squadra. Adesso pensiamo alla gara di questa sera che era importantissimo vincere e poi cercheremo di recuperare energie per martedì, c’è un’altra partita che vogliamo fare bene in Champions League", ha concluso il nerazzurro.