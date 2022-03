Inter, per De Vrij si spera di incassare 25 milioni di euro: Raiola dovrà portare un'offerta

25 milioni di euro. Tanto si aspetta l'Inter di incassare dall'addio a giugno di Stefan De Vrij, sempre più probabile. Non a caso Marotta ha iniziato a muoversi concretamente per Bremer, il cui agente ha fatto recentemente visita alla sede nerazzurra di Viale della Liberazione. l dirigenti del club campione d'Italia si augurano che Raiola rispetti la promessa fatta nei mesi scorsi, ossia di portare una offerta vicina ai 25 milioni di euro per l'ex Lazio. La destinazione sempre più probabile sempre quella della Premier League. A riportarlo è La Repubblica.