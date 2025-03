Inter, per Inzaghi orizzonte più lungo del solito. Rinnovo fino al 2028 e aumento

La Gazzetta dello Sport di oggi dedica ampio spazio al rinnovo di Simone Inzaghi con l'Inter, dopo le parole al miele spese per il tecnico da parte del presidente nerazzurro Beppe Marotta ieri. Come accade sempre in casa Inter, il tecnico avrebbe discusso il suo rinnovo a fine anno. Prima c’è da concludere la stagione in gloria, senza limitarsi minimamente nell’appetito.

Non si inizia un nuovo anno con il tecnico in scadenza

Ancor di più se a giugno servirà far posto nella bacheca di viale della Liberazione, Inzaghi potrebbe vedere riconosciuto il suo nuovo status: allungare il contratto per un altro tratto di strada sarebbe logica conseguenza, ma il premio dovrebbe arrivare a prescindere. Al momento, Simone scade nel 2026 e, in partenza, la policy aziendale è quella di sempre: per Marotta e per il ds Ausilio, meglio non iniziare una stagione con un tecnico in scadenza.

7 milioni per il nuovo ingaggio

Per questo l’Inter ha sempre applicato ad Inzaghi rinnovi annuali, ma è possibile che stavolta si lavori su un orizzonte più lungo del solito. Non solo il 2027, ma una importante opzione fino al 2028, con tanto di adeguamento di stipendio: Simone, che era entrato ad Appiano in punta di piedi nel 2021 con una retribuzione di 4 milioni, percepisce già 6,5 con lauti bonus legati ai risultati. Arrivare almeno a 7 pare inevitabile.