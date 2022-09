Inter, per Lukaku a rischio anche il Barcellona. C'è il pericolo ricaduta da considerare

Gazzetta.it fa un ulteriore aggiornamento circa le condizioni di Romelu Lukaku, che nonostante le notizie delle scorse settimane sarà out contro la Roma. Le flebili speranze residue sono legate perlopiù alla volontà del giocatore, che continua a spingere, ma è ormai assodato che lo staff medico interista non lo rischierà forzando i tempi di recupero. L'obiettivo a questo punto diventa il Barcellona, ma il pericolo di ricaduta è sempre presente e non è escluso che Big Rom resti a guardare anche martedì.