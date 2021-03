Inter, per Ranocchia futuro nebuloso: nessun contatto per un permanenza oltre giugno

FcInterNews.it fa il punto sul futuro di Andrea Ranocchia: il difensore umbro, in scadenza di contratto il prossimo giusto, potrebbe salutare l’Inter in via definitiva. A causa dell’ormai arcinoto contesto societario, i dirigenti della Beneamata non si sono per ora fatti vivi con l’entourage del giocatore. Qualora arrivasse una proposta da una squadra della massima serie che possa garantirgli il posto da titolare per gli ultimi anni della carriera, l'ex capitano nerazzurro si siederebbe certamente al tavolo delle trattative.