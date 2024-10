Inter, perdite per 55,8 milioni. Però sono già stati ripianate da Oaktree dopo il 30 giugno

Nelle pieghe del bilancio dell'Inter, ci sono i dati dello scorso esercizio, quello chiuso al 30 giugno del 2024. "La società nel corso dell’esercizio ha conseguito una perdita pari a Euro 55,8 milioni (Euro 35,7 milioni a livello di gruppo) in miglioramento rispetto a quella conseguita nella stagione 2022/2023 pari a Euro 83,4 milioni (Euro 85,4 milioni a livello di gruppo), direttamente correlato all’incremento dei ricavi da abbonamenti, e dalle maggiori plusvalenze realizzate per la cessione dei calciatori rispetto allo scorso esercizio, compensando i minori ricavi da gare e dei diritti audiovisivi a causa principalmente dell’uscita agli ottavi di finale della Prima Squadra maschile dalla UEFA Champions League, mentre nello scorso esercizio aveva raggiunto la finale della medesima competizione".

Poi un riferimento a Steven Zhang, che aveva coperto interamente la perdita. "A tal proposito, si fa presente che il precedente Azionista di Riferimento aveva proceduto a convertire in riserve di patrimonio netto finanziamenti soci per un totale di Euro 86 milioni, in particolare Euro 10 milioni in data 30 giugno 2023 ed Euro 76 milioni in data 25 settembre 2023, così che la perdita dello scorso esercizio risulta interamente coperta a livello di patrimonio netto della Capogruppo".

"Dopo un'ulteriore operazione di conversione di finanziamenti soci in riserve di patrimonio netto per Euro 22 milioni in data 26 marzo 2024, anche il Nuovo Azionista di Riferimento ha proceduto, nel primo trimestre della stagione sportiva 2024/2025, ad un versamento in conto Riserva per futuro aumento di capitale di F.C. Internazionale Milano S.p.A. per un totale di Euro 44 milioni e ad una conversione in riserve di patrimonio netto finanziamenti soci per Euro 3 milioni; conseguentemente la perdita del presente esercizio risulta quindi interamente coperta a livello di patrimonio netto della Capogruppo alla data di approvazione del presente bilancio consolidato.