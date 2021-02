Inter, Pinamonti: "A Firenze abbiamo l'occasione di riscattarci subito dopo il ko con la Juve"

L'attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti, intervistato da Inter Tv prima della sfida con la Fiorentina, ha presentato così l'anticipo di questo 21° turno di Serie A: "Penso che giocare qui sia difficile per tutti, non solo per noi, perché la Fiorentina è una grande squadra. Noi dobbiamo solo pensare a fare il massimo per arrivare ai tre punti, necessari per il nostro percorso".

Giocare dopo la Juventus può incidere sulla gara di oggi?

"Il bello del calcio è questo. Abbiamo giocato qualche giorno fa con la Juve, perdendo. Adesso abbiamo l'occasione di riscattarci".