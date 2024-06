TMW Inter, Pio Esposito torna e poi riparte: l'attaccante classe 2005 è vicino al Cagliari

Tre giorni fa nella sede dell'Inter è stato avvistato anche Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, con cui il club nerazzurro ha approfondito la questione legata a Francesco Pio Esposito, centravanti di proprietà della società meneghina che ha trascorso l'ultima stagione in prestito in Liguria, vivendo la sua prima annata da professionista dopo aver incantato nel settore giovanile dell'Inter.

Il sodalizio bianconero non lo riscatterà e così il classe 2005 tornerà a Milano, prima di fare nuovamente le valigie per una nuova esperienza. E stavolta l'avventura potrebbe essere in Serie A. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, Esposito ora è vicino al Cagliari. Si tratterebbe della prima volta in massima serie per il giocatore, reduce da un'annata in Serie B fatta di 38 presenze e 3 gol.