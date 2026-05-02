Inter, pochi dubbi sul ritorno di Stankovic Jr. Ma il suo futuro in nerazzurro non è scontato
Aleksandar Stankovic sembra destinato a tornare nella 'sua' Inter ma il futuro resta piuttosto incerto. A riferirlo è stato il noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto che, all'interno sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto un punto sul centrocampista figlio d'arte.
Come riferito da Moretto, non sembra esserci alcun dubbio sul fatto che i nerazzurri alla fine decideranno di esercitare il diritto di ricompra da 23 milioni che hanno nei confronti di Stankovic Jr. con il Club Brugge. Cristian Chivu ne è un grande estimatore, in più a far protendere per questa scelta c'è la folta fila di club europei che il classe 2005 si porta dietro.
Come raccontato da Moretto, infatti, Aleksandar Stankovic è richiesto da tantissime big europee, per questo motivo il suo ritorno alla Pinetina prima di un altro addio potrebbe essere soltanto questione di tempo.