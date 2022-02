Inter, possibile esordio in nerazzurro per Caicedo: l'attaccante pronto a subentrare

Si avvicina sempre più l'esordio in Serie A con la maglia dell'Inter per Felipe Caicedo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'attaccante, arrivato nel mercato di gennaio ma ancora a secco di minuti, potrebbe infatti subentrare a gara in corso contro il Sassuolo, con due tra Dzeko, Lautaro Martinez e Sanchez che partiranno dall'inizio.