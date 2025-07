TMW Atalanta, l'offerta per Lookman non è congrua. Serve un ulteriore rilancio Inter

L'Atalanta non ritiene congrua l'offerta dell'Inter per Ademola Lookman. La seconda proposta - la prima era un prestito con obbligo di riscatto, immediatamente rispedita al mittente e quindi nemmeno presa in considerazione - che è arrivata ieri era da 42 milioni più 3 di bonus, ma è giudicata insufficiente da parte dei bergamaschi che, da par loro, continuano a chiedere 50 milioni di euro. La sensazione è che non si voglia un Koopmeiners bis, quindi ci possa essere un minimo di sconto, ma che a meno di 47-48 milioni non arriverà la fumata bianca. Perché la valutazione di Lookman è esplosa dalla sera di Dublino in poi: un anno fa sarebbe costato 40 milioni, dopo la partenza di Retegui non c'è necessità di cederlo a tutti i costi.

Luca Percassi, amministratore delegato dei neroblù, ha parlato così poco fa, facendo il punto della situazione. "Ademola da qualche tempo manifesta il suo desiderio di poter andare via, non è un segreto. In tutti i nostri ragionamenti, era un giocatore che quest’estate sarebbe dovuto partire, seguendo la filosofia del nostro club di una cessione all’anno".

"Nonostante tanti interessamenti, non c’era mai stato nulla di concreto, se non fino a ieri in cui è arrivata la prima proposta ufficiale. L’Inter è una società molto amica, ieri ho visto Marotta in Lega, con cui abbiamo un grande rapporto di amicizia e professionale. In questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta che abbiamo ricevuto, per poi dare una risposta. Posso solo dire che, visto che leggo e scrivo tante cose, i tempi e i valori di uscita dei giocatori dell’Atalanta li decide soltanto la società". Come a dire: sì, l'offerta c'è, ma non è abbastanza.