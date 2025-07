Ufficiale Forlì, rinforzo fra i pali: dal Genoa arriva il giovane Simone Calvani

Rinforzo fra i pali per il Forlì, club neo promosso in Serie C. Dal Genoa infatti arriva in prestito il giovane Simone Calvani, di seguito la nota ufficiale del club:

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito annuale di Simone Calvani. Il portiere sarà un giocatore biancorosso nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

L’estremo difensore classe 2005 nativo di Roma è cresciuto nel settore giovanile del Genoa compiendo tutte le trafile sino alla Primavera. Nella scorsa stagione il giovane portiere è stato protagonista con la maglia del Pontedera dove ha collezionato 11 presenze. Arriva a Forlì con la voglia di recitare un ruolo da protagonista.