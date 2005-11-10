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Inter, pronta l’accelerata decisiva per Khalaili. E per la difesa occhio a Davinson Sanchez
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Sono ore importanti e decisive per l’Inter che è pronta ad accelerare sul fronte Khalaili. La prima offerta di 20 milioni di euro non è stata accettata dall’Union Saint-Gilloise ma i nerazzurri sono fiduciosi di poter trovare presto un accordo grazie alla volontà del giocatore che ha già dato il suo ok al trasferimento. Servirà un rilancio intorno ai 25 milioni di euro per chiudere l’operazione. Non solo esterno ma anche un occhio di riguardo per la difesa dove oltre a Chalobah c’è da tenere sotto controllo anche il nome di Davinson Sanchez del Galatasaray. Ecco il nostro punto della situazione.
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