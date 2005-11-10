TMW Radio Juventus, Piantanida: “Massara sarà molto utile. Mercato, Lobotka nome interessante”

Il giornalista di Mediaset Franco Piantanida è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com per commentare i temi inerenti al Mondiale e al mercato della Juventus e del Napoli.

Che voto daresti alla condotta di Infantino?

"Nei Mondiali la squadra di casa è sempre stata tenuta un po' più in considerazione, ma quella a cui abbiamo assistito è stata una misura inammissibile. Una cosa che non è mai successa e che credo non accadrà mai più vista la gravità".

Massara entra a far parte della dirigenza della Juventus. Che ne pensi?

"È il meglio che la Juventus poteva fare in questo momento. I tifosi del Milan per dire avrebbero sognato una dirigenza del genere. Massara comunque servirà alla Juventus, perché del resto Carnevali deve avere un altro compito. le trattative non le può portare avanti direttamente lui e di conseguenza Massara sarà importante. È proprio questo che mancava alla Juventus".

Quale potrebbe essere un nome da puntare sul mercato?

"Un nome che potrebbe stuzzicare la fantasia dei tifosi sarebbe Lobotka. Credo che possa essere un'operazione giusta, anche perche il suo ciclo al Napoli sembra essere terminato e non lo vedo così conforme alle idee di Allegri".

​​​​​​​Ieri De Laurentiis ha detto che con quarantasette giocatori non può comprare nessuno prima di vendere. La rosa del Napoli è già veramente completa così?

"Il Napoli è pronto, anche se quest'anno non puà fare la stessa Champions League dell'anno scorso. Qualcosa insomma dovrà essere aggiustato, magari con tre colpi, uno per reparto".

Cristiano Ronaldo come può essere paragonato a Messi, Ronaldo il fenomeno, Zidane, Cruijff e Best?

"Sta sul podio dei migliori e può lottare per il primo posto. Può essere paragonato a Messi, mentre lo metto davanti a tutti gli altri nomi fatti".