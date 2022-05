Inter, può essere il giorno di Mkhitaryan: oggi la risposta dell'armeno alla Roma

Attesa in casa Inter per il definitivo sì di Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, oggi i nerazzurri attendono novità: è prevista la risposta dell'armeno all'offerta per il rinnovo presentata dalla Roma. E da Viale della Conciliazione filtra grande ottimismo, visti i discorsi portati avanti da tempo per regalare a Inzaghi un innesto di qualità in mediana.