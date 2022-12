Inter, quale futuro per Skriniar? Barella: "Spero rimanga, ma non mi permetto di dare consigli"

Sono giorni di riflessione per Milan Skriniar, difensore dell'Inter, in ottica mercato. Nicolò Barella però, come spiega a La Gazzetta dello Sport, preferisce non intromettersi: "Non mi sono mai permesso e mai mi permetterò di dare consigli. Ognuno fa le sue scelte e poi, a fine carriera, si vedrà se sono state giuste o sbagliate. Spero rimanga, questo è ovvio, perché oltre ad essere incredibilmente forte, è un fratello".