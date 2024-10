TMW Inter, quando possono rientrare Acerbi e Calhanoglu. In Svizzera c'è Zielinski

Nelle ultime ore l'Inter ha perso due pedine importanti dello scacchiere di Simone Inzaghi. "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", si legge nel report riguardante il difensore.

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", è invece il report riguardante il centrocampista.

Entrambi, secondo quanto raccolto dal TMW, salteranno certamente la sfida di domani sera in Champions League contro lo Young Boys. L'idea dell'Inter è quella di provare un recupero lampo per il derby d'Italia contro la Juventus, ma ad oggi sembra una strada piuttosto complicata da percorrere col focus che verrebbe così spostato sulla successiva partita contro l'Empoli. Tutto però sarà valutato col passare dei giorni. A Berna non ci sarà neanche Kristjan Asllani, mentre torna in gruppo Piotr Zielinski dopo il problema accusato in Nazionale, dando così a Simone Inzaghi un'importante alternativa in più a centrocampo visti gli infortuni del turco e dell'albanese.