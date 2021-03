Inter, Ranocchia: "Dobbiamo pensare al nostro obiettivo. Non sottovaluteremo il Torino"

Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino: "La motivazione è tutto. Non solo oggi. Dobbiamo pensare al nostro obiettivo, vincere e tenere lontane le inseguitrici".

C'è il rischio di sottovalutare il Torino?

"Abbiamo lavorato tanto in questi giorni su questo aspetto. Non credo. Una squadra matura come deve essere la nostra non deve andare dietro queste cose. Dobbiamo pensare a vincere e avere più motivazioni degli avversari".