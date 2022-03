Inter, Ranocchia e D'Ambrosio in scadenza: del rinnovo si parlerà solo a fine stagione

Ranocchia e D'Ambrosio hanno il contratto in scadenza con l'Inter ma potrebbero entrambi ancora restare in nerazzurro. La decisione per i due difensori verrà comunque presa a bocce ferme, a fine stagione, quando con il club le parti si metteranno a tavolino per decidere se prolungare ulteriormente il matrimonio oppure se dirsi addio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.