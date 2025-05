Inter, rivoluzione in mediana? Frattesi, Mkhitaryan e Asllani possono salutare

Il centrocampo dell'Inter potrebbe subire un vero e proprio stravolgimento durante la prossima sessione di mercato. Non si tratta di un semplice ritocco, ma, come riportato da Tuttosport, di un autentico terremoto. Al momento, solo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu (salvo clamorosi colpi di scena...) e Piotr Zielinski sembrano avere il posto assicurato. A loro si aggiungerà il talentuosissimo Petar Sucic, prelevato dalla Dinamo Zagabria.

E per il resto della squadra? Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Kristjan Asllani sono pronti a partire. Il veterano armeno è una figura chiave per Simone Inzaghi, ma ha fatto capire che potrebbe presto appendere gli scarpini al chiodo. Il tecnico di Piacenza farebbe di tutto per trattenerlo, ma se l'Inter dovesse vincere la Champions, "Mkhi" potrebbe dire addio.

Frattesi, invece, ha mal digerito il poco spazio che gli è stato concesso e a gennaio stava cercando di cambiare aria (con Roma e Napoli in fila), salvo poi diventare l'eroe d'Europa con gol decisivi. Con la promessa di un posto da titolare, sarebbe felice di restare, ma il suo stile di gioco non sembra allinearsi perfettamente con le idee di Inzaghi, quindi un addio non è affatto da escludere. Asllani è sotto osservazione: il club si aspettava una crescita significativa dal giovane albanese, soprattutto in termini di personalità. La sua cessione è nell'aria, magari in prestito o come parte di uno scambio.

Quindi, se Frattesi decide di fare le valigie, l'Inter ha già un sostituto pronto: Sucic, un jolly della mediana. Ma se anche Asllani e Mkhitaryan dovessero dire addio, serviranno rinforzi adeguati. Per il ruolo di vice-Calhanoglu, l'Inter ha messo gli occhi su Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, ma anche su Samuele Ricci del Torino, il cui prezzo però è già oltre i 30 milioni di euro, e il Milan è in pole da un po'. Tra le alternative c'è Morten Frendrup del Genoa, mentre Marotta e Ausilio dovranno decidere se esercitare il diritto di recompra per Giovanni Fabbian del Bologna, che costa 12 milioni.

E poi c'è il sogno proibito: Nico Paz, che sta incantando a Como come trequartista. Inzaghi lo vedrebbe come un nuovo Luis Alberto, perfetto sia come mezzala che come trequartista. Ma Fabregas e il Real Madrid hanno altri piani...