Inter-Roma è il derby di Mourinho: tanti gli osservati speciali giallorossi dello Special One

vedi letture

Questa sera, da Londra, la sfida fra Inter e Roma avrà uno spettatore d'eccezione. Stiamo parlando ovviamente di José Mourinho, storia dell'Inter e futuro della Roma. Una sorta di derby, per lo Special One. E proprio gli occhi attenti di Mou, spiega la Gazzetta dello Sport, serviranno da motivazione extra per diversi giocatori giallorossi. Fra questi c'è Dzeko, che nonostante i 35 anni e una stagione non certo al top potrebbe giocarsi la permanenza. C'è poi Mkhitaryan: ai tempi dello United ci furono delle scintille, per questo l'armeno prima di firmare il rinnovo vuol capire quale sia l'idea del portoghese. Discorso simile per Pedro, con cui al Chelsea i rapporti erano buoni. Ma i giocatori che vogliono dimostrare qualcosa a Mourinho, seppur a distanza, sono tanti: da Cristante al giovane Darboe fino a Karsdorp.