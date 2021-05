Inter, Sanchez è tornato maravilla ma il futuro è incerto: pesa l'ingaggio del cileno

vedi letture

Alexis Sanchez è finalmente tornato Maravilla. Il cileno, dopo aver superato i problemi fisici, si è dimostrato una risorsa preziosa per l'Inter. Nelle ultime due stagioni, come riporta Tuttosport, ha giocato 21 partite da titolare e ha preso parte a 20 gol fra reti segnate (9) e assist (11). Il futuro però è tutta un’incognita. A pesare, infatti, è l’ingaggio di 7 milioni, il terzo della rosa dopo Lukaku ed Eriksen. E l’Inter che ha un bisogno enorme di tagliare il monte ingaggi non può permettersi di tenere in rosa una riserva, seppur di lusso, così tanto pagata.